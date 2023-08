Mãe de morto na Ucrânia não acredita que receberá R$ 2 mi: 'País em guerra'

As pessoas com direito de receber o auxílio financeiro pontual, previsto nesta resolução, poderão exercê-lo a partir da data da morte (...) durante o período de lei marcial, especificada no atestado de óbito.

As famílias dos combatentes mortos devem receber uma ajuda financeira [de um valor equivalente a R$ 2 milhões]. Só não terão direito à indenização os parentes de cidadãos da Rússia, de Belarus [país aliado dos russos] ou de pessoas que residam permanentemente nesses países. As famílias de condenados por traição ou assistência ao Estado. agressor também não terão direito ao auxílio.

Trechos da resolução assinada pelo governo ucraniano

O que dizem os especialistas

Consultados pelo UOL, eles atestam a legitimidade do pedido de indenização. Alertam, porém, para a necessidade de que as famílias tenham um advogado ucraniano e citam dificuldades devido ao alto número de mortes. Analistas estimam que mais de 350 mil combatentes ucranianos ou aliados morreram desde o começo do conflito (fevereiro de 2022).

Voluntários vindos de outros países têm direito aos mesmos benefícios e garantias oferecidas aos combatentes ucranianos na guerra. Formalmente, os estrangeiros não fazem parte de uma organização separada. Eles integram as forças armadas da Ucrânia.

Kostia Gorobets, advogado ucraniano especialista em direito internacional