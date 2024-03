Governo Milei fecha estatal de notícias Télam por uma semana e cerca prédios da agência

Para Martín Becerra, especialista em meios de comunicação e indústrias culturais, resta saber se o fechamento da agência "se materializará".

"O governo de Milei foi mais eficaz até agora para realizar anúncios bombásticos do que para gerenciar o Estado, pois, inclusive, no caso de um fechamento, há um desafio de gestão enorme", comentou à AFP, citando a "improvisação constante na gestão diária".

O especialista acrescentou que "isso tem papel importante em sua 'batalha cultural' copiada do ex-presidente americano Donald Trump e de outros setores de extrema direita". Segundo Becerra, são medidas destinadas a culpar as forças democráticas que as rejeitam por "não compreenderem a pobreza" que, na realidade, "a própria política econômica de Milei agrava".

'Agência de propaganda'

Em seu discurso de abertura do ano legislativo no Congresso na sexta-feira, Milei alegou que a Télam foi "utilizada durante as últimas décadas como agência de propaganda kirchnerista", em referência à corrente política vinculada à ex-presidente Cristina Kirchner.

No início de fevereiro, o novo governo ultraliberal argentino decretou a intervenção por um ano em todos os meios de comunicação estatais para "modificar a estrutura orgânica e funcional".