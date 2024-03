Milei prepara pacote de leis 'antimáfia' e quer Forças Armadas no combate ao crime organizado

Aos poucos, a cidade será patrulhada por esses reforços. No entanto, por enquanto, as Forças Armadas só vão contribuir com a logística: carros blindados, caminhões, helicópteros e equipamentos de comunicação.

A ministra da Segurança, Patricia Bullrich, descartou atribuir aos militares tarefas de patrulha e combate aos criminosos. Isso porque a lei proíbe o uso das Forças Armadas na segurança interna. Mas a ministra espera que isso mude. Vai pedir ao Congresso que o Exército possa agir no combate ao crime organizado.

"As Forças Armadas estão com as mãos amarradas. É preciso abrir a possibilidade de agirem", defendeu Bullrich, em Rosario, ao anunciar as primeiras medidas do Comitê de Crise.

Horas antes, o governo tinha emitido uma nota na qual afirmava que "o presidente Javier Milei e a ministra da Segurança, Patricia Bullrich, conformaram um Comitê de Crise com o objetivo de intervir na cidade de Rosario com as Forças de Segurança Federais, mas também com as Forças Armadas".

Porém, na noite de domingo, os altos comandos do Exército e da Marinha (Aeronáutica não participa desta ação) manifestaram ao governo o desconforto de participarem diretamente de uma intervenção contra o tráfico de drogas, quando a Lei de Defesa Nacional e de Segurança Interior proíbe esse tipo de ação.

Proposta de nova legislação

O Executivo abre agora duas frentes de batalha contra o crime organizado: o Congresso e a Justiça. O governo quer mais do que intervir com as Forças Armadas.