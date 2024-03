Finlândia vence ranking da felicidade da ONU pelo 7° ano consecutivo; afinal, o que é ser 'feliz'?

A partir do Relatório sobre a Felicidade Mundial de 2018, os organizadores do documento começaram a dividir as respostas entre as populações locais e as nascidas no exterior em cada país, e descobriram que as classificações de felicidade são essencialmente as mesmas para os dois grupos.

Houve algum efeito residual após a migração e alguma tendência de os migrantes se mudarem para países mais felizes, de modo que, entre os 20 países mais felizes desse relatório, a felicidade média dos nascidos localmente foi cerca de 0,2 ponto maior do que a dos nascidos no exterior.

Milleniums do novo mundo em baixa

A confiança nas instituições, a baixa corrupção e o livre acesso à saúde e à educação também são fundamentais. "A sociedade finlandesa está imbuída de um senso de confiança, liberdade e um alto nível de autonomia", disse a especialista.

O relatório anual também destaca um sentimento de felicidade mais forte entre as gerações mais jovens do que entre as mais velhas na maioria das regiões, mas não em todas. O índice caiu drasticamente entre 2006 e 2010 entre as pessoas com menos de 30 anos na América do Norte, Austrália e Nova Zelândia, e agora está mais baixo do que entre as pessoas mais velhas nessas regiões.

Por outro lado, ele aumentou em todas as faixas etárias no Leste Europeu no mesmo período. A diferença entre as gerações aumentou em todo o mundo, exceto na Europa, o que é considerado "preocupante" pelos autores do relatório.