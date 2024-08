Justiça proíbe Fernández de deixar o país após acusação de violência doméstica

Na ordem, o juiz Julián Ercolini proíbe Alberto Fernández de "qualquer tipo de contato físico, telefônico, por correio eletrônico, por sistema de mensagens de texto e voz, através de qualquer plataforma, por via de terceiras pessoas ou por qualquer outro meio que signifique intromissão injustificada".

A forma como a Justiça descobriu que a ex-primeira dama podia ser vítima de violência física foi casual. Alberto Fernández é investigado em outro processo no qual foi indiciado por supostamente fazer parte de negócios ilegais por meio de seguros a ministérios e organismos públicos.

No celular da então secretária de Alberto Fernández apareceram conversas por WhatsApp com Fabiola Yañez, nas quais a então primeira dama contava à secretária como o presidente batia nela.

Os relatos tinham áudios, fotos e vídeos com o resultado das agressões.

Denúncia veio após divulgação

No dia 1º de julho, Fabiola Yañez disse à Justiça que, naquele momento, não pretendia denunciar Alberto Fernández, de quem se separou meses atrás, depois que terminasse o mandato presidencial (2019-2023). Porém, tudo mudou nas últimas horas, quando as supostas agressões físicas vieram a público. Yañez decidiu avançar com a denúncia formal.