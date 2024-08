Igreja Ortodoxa de Moscou condena proibição de sua ramificação na Ucrânia

Segundo uma sondagem realizada em 2023 pelo Instituto Internacional de Sociologia de Kiev, 66% dos ucranianos eram a favor da proibição da Igreja ligada a Moscou.

Além disso, 54% dos ucranianos se identificaram com a Igreja independente e apenas 4% com a que está sujeita ao Patriarcado Russo, de acordo com um estudo de opinião realizado pela mesma organização em 2022, em comparação com respectivamente 42% e 18% no ano anterior.