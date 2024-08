Projeto "Encontros do Cinema Pernambucano" propõe exibições e debates na Europa

O cineasta recifense Thor de Moraes Neukranz apresenta em várias cidades da Europa o projeto "Encontros do Cinema Pernambucano", com exibições e encontros com o público. Ele esteve em Paris para falar sobre a iniciativa.

O "Encontros do Cinema Pernambucano" nasceu no bar Super 8, na rua Mamede Simões, no centro de Recife, como um cineclube "democrático, livre e aberto", explica Thor Neukranz. "É uma rua conhecida pela boemia, onde se juntam os fazedores de cultura - dançarinos, atrizes, diretores. O pessoal que trabalha com comunicação sempre frequenta aquela rua. Então, foi num terreno muito fértil que a gente começou esse projeto e virou um grande sucesso".

Desde o início, no começo do ano, já foram mais de 60 sessões de videoclipes e curtas, seguidos de debates e participação do público. "As pessoas passam pela rua e ficam para assistir e lançar perguntas, o que não aconteceria de forma tão espontânea num local fechado", explica o cineasta. "Muita coisa aconteceu de lá para cá e a cidade passou a ter muito mais cineclubes do que tinha antes. Então a gente está agitando a cena, sendo parte dessa movimentação cultural intensa do Recife".