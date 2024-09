Preso, CEO do Telegram fala pela 1ª vez e se diz punido por 'crimes de terceiros'

Durov, que raramente aparece ou fala em público, também rebateu as acusações de que o "Telegram é uma espécie de paraíso da anarquia", as qualificando de "totalmente falsas". Segundo ele, a plataforma exclui "milhões de publicações e canais nocivos diariamente".

O empresário negou as acusações da França de que sua empresa não respondia às solicitações de suas autoridades e garantiu tê-las ajudado pessoalmente a "estabelecer uma linha de contato com o Telegram para lidar com a ameaça de terrorismo" no país.

Em tom mais conciliador, Durov também admitiu que o número crescente de usuários do Telegram (que ele contabiliza em 950 milhões no mundo) causou problemas "que tornam mais fácil para os criminosos abusarem da plataforma".

Ele disse que a questão é uma de suas prioridades, que está sendo trabalhada "internamente" e que pretende revelar mais detalhes em breve. "Espero que os acontecimentos de agosto acabem tornando o Telegram [e a indústria das redes sociais] mais seguro e forte", escreveu.

Mas Durov também advertiu que se o Telegram não estiver de acordo "no equilíbrio adequado entre privacidade e segurança" com os reguladores locais, então "estão dispostos a deixar o país".

Musk defendeu Durov

Depois de quatro dias de prisão na França, Durov, de 39 anos, foi alvo de várias acusações de que sua empresa não combateria o conteúdo extremista e ilegal publicado em seu aplicativo. Sua detenção despertou a solidariedade de outro empresário da tecnologia, o dono da rede X, Elon Musk, que publicou comentários com a hashtag #FreePavel (Libertem Pavel).