Executivo do X que fazia interlocução com Brasil deixa o cargo após 10 anos

O vice-presidente de Assuntos Globais do X (ex-Twitter), Nick Pickles, anunciou que deixará o cargo nesta sexta-feira (6) após mais de dez anos na empresa. A decisão, segundo o executivo, foi tomada "há vários meses", e acontece em meio à disputa entre a plataforma e o Judiciário brasileiro.

O que aconteceu

Pickles era quem fazia a interlocução do X com outros países. O executivo atuou como porta-voz da empresa em batalhas com governos de diversos países, incluindo o Brasil, que recentemente baniu o aplicativo em todo o território nacional. Dono do X, o bilionário Elon Musk se recusou a cumprir uma ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), para suspender dezenas de contas na acusadas de espalhar desinformação.

Executivo frequentemente precisou defender Musk em polêmicas. Pickles se tornou vice-presidente de Assuntos Globais em julho de 2023 e tinha uma função semelhante à de Nick Clegg, presidente de Assuntos Globais da Meta (dona do Facebook, Instagram e WhatsApp). Além do Brasil, países como Turquia, Índia e Austrália também pediram remoção de conteúdos no X — e foram atendidos. À época, o executivo comentou ao Financial Times: "Isso é um precedente perigoso. É realmente perigoso para a internet global, a liberdade de imprensa e o debate político em todos os lugares."