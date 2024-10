França: dois milhões de pessoas com mais de 60 anos vivem abaixo da linha da pobreza

No entanto, os idosos são menos afetados do que a população em geral: nove milhões de pessoas na França vivem abaixo da linha da pobreza, ou seja, 14,4% da população.

A vida a dois protege contra a precariedade, que afeta 18,8% dos idosos solteiros, em comparação a 6,4% que vivem com um parceiro, de acordo com o instituto.

Isolamento social

As mulheres, que vivem mais do que os homens, estão mais expostas. As carreiras interrompidas para acompanhar seus maridos, ou os empregos de meio período para cuidar dos filhos ou pais também resultam em pensões de aposentadoria mais baixas.

De acordo com entrevistas realizadas em 2024 pela associação com12 pessoas, 31% dos idosos têm dificuldades para pagar suas despesas diárias.

Morar sozinho também reforça o isolamento. Quatro de cada dez idosos deixaram de ir a restaurantes, tirar férias, passearam menos nos últimos 12 meses e 26% não convidam mais parentes e amigos para vir em casa por falta de recursos.