Mark Rutte assume OTAN e manda recado a Putin: "não cederemos"

Mark Rutte renunciou este ano ao cargo de primeiro-ministro dos Países Baixos, após catorze anos no poder. Ele sempre demonstrou um apoio fervoroso à Ucrânia e alertou líderes europeus a "pararem de lamentar" sobre Donald Trump e concordar em fortalecer as defesas do continente.

Suécia e Finlândia, que durante muitas décadas foram militarmente neutras, passaram a integrar a Otan, o que lhes garante beneficiar do princípio da defesa comum de todos os membros da organização.

A Otan também reforçou o seu flanco oriental, mobilizando milhares de soldados adicionais e revisou seus planos de defesa para adaptá-los a um ataque potencial da Rússia - um risco que nunca pareceu tão concreto desde o fim da Guerra Fria.

Enquanto os líderes ocidentais descrevem a Otan como uma aliança defensiva, Moscou a considera como uma ameaça para segurança da Rússia.

Diplomatas e analistas acreditam que a principal missão de Mark Rutte será persuadir os países membros a fornecer mais tropas, armas e dinheiro para tornar os novos planos de defesa uma realidade.

As decisões da Otan são tomadas por consenso, mesmo que os Estados Unidos sejam a potência predominante. Parte importante do trabalho do Secretário-Geral da Aliança é para trabalhar em busca de compromissos.