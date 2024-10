Israel continua a atacar Beirute e bombardeios matam prefeito de principal cidade do sul do Líbano

Ataques aéreos israelenses atingiram Nabatiyeh, no sul do Líbano, na quarta-feira (16), de acordo com a governadora regional Howaida Turk, afirmando que um "anel de fogo" se formou em torno desta cidade, onde Israel e o Hezbollah estão agora em guerra aberta.

Segundo ela, um deles matou várias pessoas, incluindo o prefeito da cidade de Nabatiyeh, a mais importante do sul do país e liderada pelo Hezbollah e seu aliado, o movimento xiita Amal.

"Houve onze ataques, principalmente em Nabatiyeh, mas também nos seus arredores", disse ela informando que "o número de vítimas ainda não foi estabelecido".

No sábado (12), um bombardeio já havia destruído o centro comercial da cidade. Desde que os bombardeios massivos começaram, em 23 de setembro, pelo menos 1.356 pessoas foram mortas no Líbano, segundo uma contagem da AFP baseada em números oficiais.

Os Estados Unidos tentaram aumentar a pressão sobre Israel, dizendo que se "opõem" à campanha de bombardeios realizada em Beirute. Washington também ameaçou seu aliado de suspender sua ajuda na ausência de um aumento "espetacular" na assistência humanitária à Faixa de Gaza, que es encontra em seu nível mais baixo, de acordo com a ONU.

Na noite de terça-feira, o Ministério da Saúde libanês informou que nove pessoas foram mortas em ataques israelenses em vários municípios no sul do Líbano. Outro bombardeio israelense a uma cidade no leste do país, na fronteira com a Síria, também deixou cinco mortos, incluindo três crianças, segundo a mesma fonte.