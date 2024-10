'Situação inédita': premiê alerta que chuvas 'devastadoras' ainda podem fazer mais mortes

Ao menos 62 pessoas morreram nas inundações provocadas pelas chuvas torrenciais que atingem a região de Valência, no sudeste da Espanha. As imagens de torrentes de água invadindo as ruas, arrastando pessoas e carros são impactantes. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, manifestou o apoio total do Estado aos atingidos, mas alertou que este episódio "devastador" pode não ter terminado.

Em um curto discurso transmitido pela televisão nesta quarta-feira (30), gravado na sede do governo, em Madri, Sánchez pediu aos residentes da região que permaneçam vigilantes diante das inundações excepcionais.

O premiê, que retornou de uma viagem à Índia, presidirá uma reunião do comitê de crise para monitorar a situação.