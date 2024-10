Quebec passa a aceitar pedidos antecipados de ajuda médica para morrer

A província de Quebec, no Canadá, amplia a partir desta quarta-feira (30) o direito de acesso à eutanásia para pessoas com doenças neurodegenerativas. Os indivíduos diagnosticados com uma patologia como o mal de Alzheimer, entre outras, poderão preencher um formulário para deixar registrado um "pedido antecipado" de assistência médica para morrer, antes de chegarem a um estágio em que não tenham mais lucidez para manifestar esse desejo.

A eutanásia é autorizada por lei no Quebec desde 2015. Com a criação dessa espécie de "testamento sobre a morte", a província de população predominantemente francófona se junta aos raros lugares do mundo onde os pedidos prévios foram legalizados - Holanda, Bélgica, Luxemburgo e Colômbia -, sem esperar que o restante do país adote a mesma iniciativa.

A quebequense Sandra Demontigny disse à agência AFP que está "aliviada". Esta mãe de família de 45 anos, que sofre de Alzheimer precoce, poderá fazer um "pedido antecipado" de ajuda médica para morrer antes de perder a capacidade neurológica e cognitiva para manifestar seu consentimento. "Sinto que finalmente tenho controle sobre o que resta da minha vida", disse ela.