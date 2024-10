Irmão de brasileira assassinada na França vai a Paris recuperar corpo e trazer sobrinhos ao Brasil

"Como foi trágico o fato e eles presenciaram e até tentaram evitar tudo isso, estão profundamente traumatizados. Em função desse quadro psicológico, eles estão no hospital ainda", explicou à RFI por telefone Elder Delatorre, que é pastor da Igreja Batista em Vitória, no Espírito Santo.

O irmão disse não saber quando e como os adolescentes serão liberados para viajar. Uma audiência judicial deve ocorrer na próxima semana. A família é assessorada pelo consulado do Brasil em Paris e busca advogados na França.

O crime aconteceu na casa onde a família morava, em Émerainville, cerca de 25 quilômetros a noroeste de Paris. O marido e pai dos garotos, Marcelo Salomão, é o principal suspeito de matar a esposa. Ele morreu no dia seguinte ao crime, após ter sido hospitalizado por tentativa de suicídio por enforcamento no porão do prédio da casa de Juliana.

Facadas no pescoço e nuca

Os dois estavam separados e ele morava a poucos metros de distância, em outro edifício. O promotor responsável pelo caso, Jean-Baptiste Bladier, confirmou que "a morte [da brasileira] foi resultado de múltiplas facadas", principalmente no pescoço e na nuca.

A polícia teria sido acionada por um dos filhos do casal, de 17 anos, que presenciou o momento e ficou ferido ao tentar proteger a mãe. Juliana tinha sido casada com Marcelo Simão durante 23 anos. O casal tinha uma terceira filha, Vitória, maior de idade, que está no Brasil. Segundo Elder, a família de seu ex-cunhado teria optado por cremar o corpo na França e não repatriá-lo.