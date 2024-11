Ministro da Educação da Itália culpa migrantes por 'violência machista' e diz que 'patriarcado não existe'

O Ministro da Educação da Itália, Giuseppe Valditara, membro do partido de extrema direita "La Liga", afirmou que "o patriarcado não existe mais" e que os imigrantes são responsáveis pela violência machista. As declarações do ministro causaram ainda mais desconforto e polêmica, pois ele as fez durante uma apresentação da Fundação Giulia Cecchettin, uma estudante italiana de 22 anos assassinada pelo namorado, também italiano, em 2023.

O feminicídio de Giulia Cecchettin chocou os italianos e centenas de milhares de pessoas saíram às ruas para denunciar a violência contra as mulheres.

Em uma mensagem de vídeo transmitida na segunda-feira (18) na Câmara dos Deputados, na presença de familiares de Giulia Cecchettin, o ministro Valditara se dirigiu "aos recém-chegados" ao território italiano.