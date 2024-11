Ministro de Lula diz que operação leva golpe 'para porta de Bolsonaro'

O ministro Paulo Pimenta, da Secom (Secretaria de Comunicação Social), disse que a operação deflagrada nesta quinta (19), que prendeu suspeitos de planejarem a morte do presidente Lula (PT) em 2022, leva as investigações "para a porta" do ex-presidente Jair Bolsonaro PL).

O que aconteceu

Segundo a Polícia Federal, os quatro militares das Forças Especiais e o agente preso reportavam a pessoas da cúpula de Bolsonaro. Os indícios colhidos apontam que o plano para matar Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro do STF Alexandre de Moraes foi impresso no Palácio do Planalto, então comandado pelo ex-presidente.

À imprensa Pimenta argumentou que os principais envolvidos tinham ligações diretas com Bolsonaro. Nesta operação, parte das informações foi colhida no computador do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. "Era a pessoa que tinha a senha das contas pessoais do cartão do Bolsonaro", afirmou o ministro.