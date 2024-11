Não há espaço no Brasil para ações contra a democracia, diz Pacheco

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), classificou como "extremamente preocupantes" as suspeitas de envolvimento de agentes militares em um plano para executar Lula (PT), Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro do STF Alexandre de Moraes.

O que aconteceu

"Não há espaço no Brasil para ações que atentem contra o regime democrático", disse Pacheco. O presidente do Senado afirmou, em nota enviada à imprensa, que o grupo de militares agiu em uma "clara ação com viés ideológico".

Pacheco pediu também que a investigação alcance todos os envolvidos. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), não se pronunciou a respeito da operação até o momento.