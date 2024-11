Macron defende aproximação com Chile e volta a citar que acordos devem considerar "ambições climáticas"

Emmanuel Macron passou recentemente por Buenos Aires e o Rio de Janeiro para encontros com os pesos pesados do Mercosul. O Chile não faz parte desse bloco regional.

O chefe de Estado francês desembarcou em Santiago durante a noite vindo do Rio de Janeiro, onde participou da Cúpula do G20, e depois de uma primeira escala na Argentina do ultraliberal Javier Milei.

"Enquanto outros países optam pelo negacionismo, o Chile escolhe o multilateralismo", disse Gabriel Boric, num ataque ao seu homólogo argentino.

França e Chile assinaram um acordo para criar um centro franco-chileno dedicado à inteligência artificial.

Antes de se reunir com investidores chilenos, Macron disse ainda esperar que a França seja um "parceiro" do Chile "em matéria de extração e valorização de lítio" e de "cobre", para "fazer face às necessidades em termos de urânio".

Contexto tenso na França

A viagem acontece no momento em que os agricultores franceses relançam a sua mobilização, menos de um ano depois de manifestações históricas contra o acordo de livre comércio da UE com o Mercosul. Pressionada por países como a Alemanha e a Espanha, a UE parecia determinada a assinar o acordo antes do final do ano.