Presidente do Irã critica lei aprovada pelo parlamento que endurece sanções contra mulheres sem véu

O parlamento iraniano, controlado pelos conservadores, aprovou uma nova lei que endurece consideravelmente as multas e as sanções contra as mulheres que não respeitarem o uso do véu islâmico. O presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, expressou dúvidas sobre a pertinência da nova lei durante entrevista à televisão estatal.

Desde a Revolução Islâmica de 1979, as mulheres no Irã têm a obrigação de cobrir os cabelos em locais públicos. No entanto, cada vez mais mulheres têm aparecido sem véu nas ruas, desde o movimento de protesto desencadeado pela morte de Mahsa Amini, uma curda iraniana de 22 anos, que morreu sob custódia em setembro de 2022 após ser presa por violar o rígido código de vestimenta em vigor no país.

Uma nova lei, aprovada no Parlamento prevê um endurecimento das sanções contra as infratoras. O texto, no entanto, precisa da assinatura do presidente iraniano no dia 13 de dezembro para entrar formalmente em vigor.