Consumo mundial de carvão bate novo recorde em 2024, mostra relatório da AIE

"O ritmo desse declínio dependerá da implementação de políticas ambiciosas", destaca o relatório, citando a União Europeia e a disponibilidade de fontes alternativas de energia, incluindo gás natural barato nos Estados Unidos.

Para reverter esse processo, a aposta é na "implantação massiva" de energias renováveis, inclusive na China, que "desacelerará o crescimento do uso de carvão, apesar da crescente demanda por eletricidade", segundo a AIE.

Consumo de eletricidade

Pequim continuou a diversificar seu setor de energia em 2024, com a construção de usinas nucleares e uma "enorme expansão" das capacidades fotovoltaicas e eólicas do país. "Isso deve ajudar a limitar o aumento do consumo de carvão até 2027", destaca o relatório.

Mas Keisuke Sadamori adverte que "os fatores climáticos - especialmente na China, o maior consumidor de carvão do mundo - terão um grande impacto nas tendências de curto prazo na demanda".

A AIE ainda alerta que o consumo de eletricidade está aumentando e cita a crescente demanda no setor dos transportes, por ar condicionado e o aumento do consumo em novos setores, como os data centers. "Além disso, as condições climáticas podem levar a flutuações no consumo de carvão no curto prazo", frisa o documento.