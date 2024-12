Jovem que morreu atingido por árvore de Natal fazia trabalho temporário

Vinícius gostava de treinar, ir à igreja, era músico tecladista e filho único. Vinicius e Raphael se conheciam havia cinco anos, mas passaram a sair em grupo desde 2021, com mais dois amigos. Segundo Raphael, Vinicius comentou sobre o trabalho temporário, mas nunca se queixou de problemas ou falhas na segurança. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Estão todos desolados e tentando manter a fé que ele está com Deus agora. Quando a mãe dele me viu com um outro amigo nosso, desabou. Ele sempre foi muito inteligente e tinha uma capacidade boa de armazenar informações. É uma perda irreparável.

Raphael Motta, amigo de Vinícius, ao UOL

O enterro está previsto para esta quarta-feira (18). Nas redes sociais, amigos e conhecidos lamentaram a morte de Vinicius: "Ele era um menino tão gente boa, não merecia isso", disse uma conhecida do rapaz. "Era um moleque novo e muito gente fina", desabafou outra pessoa.

A árvore estava sendo instalada na lagoa de Araçatiba no momento do acidente, quando uma tempestade atingiu a região. O Instituto Nacional de Meteorologia previa ventos de até 100 km/h. Durante a ventania, a árvore flutuante não suportou as rajadas de vento e tombou, por volta das 16h30.