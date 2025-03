Presidente do México fala em cooperação com os EUA, mas defende soberania

Estamos aqui para comemorar porque o diálogo e o respeito prevaleceram nas nossas relações com os Estados Unidos. E essa é uma vitória de todos. Somos nações em condições iguais, não somos mais nem menos e sempre vamos colocar o respeito ao nosso povo e à nossa nação acima de tudo Claudia Sheinbaum

A presidente fez uma retrospectiva das relações entre os países e das ameaças tarifárias e mencionou as reuniões feitas com Trump nos últimos meses. "Não vamos deixar que o nosso povo seja afetado por decisões estrangeiras. Temos planos e estratégias e sempre vamos agir com a cabeça fria e com muito amor pelo México", acrescentou.

Trump deve anunciar em 2 de abril tarifas recíprocas para todos os países com quem os EUA têm relações comerciais. A presidente mexicana, que mantém o otimismo, lembrou que México e os EUA têm acordos que preveem a não aplicação de tarifas recíprocas. Entre eles está o "T-MEC", o acordo de livre-comércio entre México, Estados Unidos e Canadá. Ela espera que por esse motivo o México continue de fora das decisões de Trump.

"Nossos povos contribuem culturalmente e comercialmente nos dois lados da fronteira. Temos famílias dos dois lados e a história comum dos nossos países está marcada por vários episódios de hostilidade, mas também por vários episódios de cooperação. Por isso nossa relação deve ser boa", relembrou Claudia Sheinbaum.

Tráfico de drogas e armas

Ela afirmou também que, além das tarifas, outra pauta importante das relações bilaterais entre México e Estados Unidos é o tráfico de armas. A presidente tem pedido a Trump que os Estados Unidos trabalhem para evitar a chegada de armas aos grupos de cartéis de narcotráfico.