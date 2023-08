A Polícia Federal teve que arrombar a porta do apartamento do advogado Frederick Wassef para cumprir um mandado de busca e apreensão no início deste mês por suspeita do envolvimento no esquema das joias.

A operação foi deflagrada no dia 11 de agosto, com base em provas que apontavam suspeitas de desvios de joias destinadas ao acervo da Presidência para a venda no exterior. Um dos alvos era o advogado Frederick Wassef, que acompanha a família Bolsonaro desde o início do governo. A PF detectou que ele atuou para recomprar um relógio Rolex para devolvê-lo ao Tribunal de Contas da União (TCU).

A PF registrou em um relatório enviado ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes que chegou cedo ao prédio de Wassef, em uma área nobre de São Paulo, para cumprir os mandados. Entraram no prédio e se dirigiram ao apartamento do advogado.