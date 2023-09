O TCU (Tribunal de Contas da União) apontou, em um relatório de maio deste ano, "indícios contundentes" de nepotismo, com a identificação de 221 casos de parentesco entre contratados da Poupex e integrantes das Forças Armadas. O relatório foi revelado pelo jornal "Folha de S.Paulo" no último dia 21.

"Os dados analisados permitem concluir que se encontram presentes fortes indícios de que a existência de relação laboral com o Exército, com o MD (Ministério da Defesa) ou com as demais Forças ou de parentesco com membros do conselho de administração, da diretoria e com militares do Exército são fatores possivelmente relevantes para se determinar o êxito na tentativa de se conseguir emprego na Poupex. Neste contexto, aparentemente tem relevância o nível hierárquico ocupado pelo familiar nas Forças" Relatório do Tribunal de Contas da União

Procurada, a Poupex negou irregularidades, afirmou que os funcionários citados foram contratados por meio de processos seletivos e disse que, por ser uma empresa privada, não pode ser acusada de nepotismo (leia abaixo).

Esposa de senador-general

Na lista estão nomes como a esposa do general Hamilton Mourão (Republicanos-RS), atual senador e ex-vice-presidente, a filha e uma sobrinha do general Villas Bôas, ex-comandante do Exército, além de outros parentes de generais.