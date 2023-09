Ao assumir interinamente o cargo de procuradora-geral da República a partir desta quarta-feira, a subprocuradora-geral da República Elizeta de Paiva Ramos vai ter o primeiro comando "puro-sangue" feminino da história do órgão e manter boa parte da equipe de Augusto Aras, em uma sinalização de continuidade dos trabalhos.

Os primeiros passos da gestão interina foram traçados por Elizeta em conversas com os colegas no início desta semana.

A vice-procuradora-geral da República Lindôra Araújo será substituída pela subprocuradora Ana Borges Coelho Santos. Ela ficará responsável pelas investigações criminais que tramitam perante o STF (Supremo Tribunal Federal), como as que atingem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Com isso, a PGR (Procuradoria-Geral da República) terá mulheres ocupando os dois principais postos do órgão.