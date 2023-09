A Polícia Federal prendeu na manhã desta quarta-feira um invasor do STF (Supremo Tribunal Federal) no 8 de janeiro que transmitiu uma live sentado na cadeira do ministro Alexandre de Moraes. O alvo é Aildo Francisco Lima, vulgo Bahia, morador de São Paulo.

A 17ª fase da Lesa Pátria também cumpre mandados de prisão preventiva de outras duas suspeitas de envolvimento no 8 de janeiro. Uma delas é Margarida Marinalva de Jesus Brito, advogada, que é suspeita de ter recolhido celulares de golpistas do 8/1 para dificultar a colheita de provas. Outra é Basília Batista, flagrada em atos de vandalismo dentro do Congresso.

A operação ainda realiza dez mandados de busca e apreensão expedidos por Moraes contra outros suspeitos. As ações são realizadas nos estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Goiás, além do Distrito Federal.