Cid disse à PF que Braga Netto tentou descobrir detalhes de sua delação

A prisão do ex-ministro Walter Braga Netto, decretada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) e cumprida neste sábado pela Polícia Federal, foi fundamentada com base no último depoimento prestado pelo tenente-coronel Mauro Cid em sua delação premiada e em provas colhidas pela PF na sala de um assessor de Braga Netto.

O tenente-coronel disse aos investigados que Braga Netto tentou descobrir detalhes do conteúdo de sua delação premiada, quando foi assinada com a Polícia Federal em setembro do ano passado. Isso poderia caracterizar, na análise dos investigadores, o crime de obstrução de Justiça.

Essa revelação já tinha uma prova concreta. A PF havia apreendido, na sala do coronel Flávio Peregrino, que é assessor de Braga Netto, um documento com informações do conteúdo da delação de Cid. Ao concluir o inquérito do plano do golpe, a PF apontou essas suspeitas de vazamento para Braga Netto.