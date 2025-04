PF afasta secretário de Educação de BH em operação que apura desvios

A Polícia Federal deflagrou hoje a terceira fase da Operação Overclean, que apura desvios de emendas parlamentares e fraudes em licitações, e afastou o secretário de Educação de Belo Horizonte, Bruno Barral, sob suspeita de envolvimento com a organização criminosa investigada.

Barral já havia sido secretário de Educação em Salvador e tem ligações políticas com o ex-prefeito ACM Neto. A investigação obteve indícios de que a indicação dele para o cargo em Belo Horizonte foi articulada pelo empresário Marcos Moura, o rei do lixo, para atender ao direcionamento de contratos para o grupo de empresários liderado por Moura. ACM Neto e Marcos Moura são da cúpula do União Brasil, principal partido na mira da Operação Overclean.

Essa operação foi autorizada pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Kassio Nunes Marques, relator do caso, depois que foram detectados indícios de envolvimento de autoridades com foro privilegiado.