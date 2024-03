Argentinos protestam contra os crimes da ditadura e o negacionismo de Milei

Milhares de argentinos tomaram as ruas de Buenos Aires e outros pontos do país neste domingo (24), dia em que se celebra o movimento "Memória, Verdade e Justiça" no país. A data relembra o dia do último golpe militar na Argentina, cujo regime se estabeleceu de 1976 a 1983 e foi a mais sangrenta ditadura militar da América Latina, com 30 mil pessoas desaparecidas, presas e mortas. A manifestação começou por volta do meio-dia (horário local e de Brasília), na praça do Congresso até a Praça de Maio, na Casa Rosada, sede do governo nacional. A marcha adquiriu um caráter de protesto contra o governo do presidente Javier Milei, que relativiza os crimes da ditadura e foi o primeiro presidente de ultra-direita a ascender ao poder após a retomada da democracia no país, há quarenta anos.

Sofía Vittar, sobrinha que Juan Caos "Coco" Vittar, desaparecido em 1977, aos 19 anos Imagem: Amanda Cotrim/UOL

Mirta Vittar, que estava na marcha, em Buenos Aires, é irmã de Juan Carlos Vittar, estudante que desapareceu em 1977, aos 19 anos. Sua mãe morreu sem saber do paradeiro do filho.

Ela veio com os filhos a marcha para lembrar de não esquecer que "foram 30 mil e que ditadura nunca mais". Mirta afirmou ao UOL que o governo de Milei é um "desaparecedor do Estado" e seu objetivo é acabar com "a única garantia das liberdades individuais", por isso, segundo ela, o presidente minimiza os crimes da ditadura.