Milei prevê nova viagem para Espanha em junho; deputados questionam gastos

Deputados argentinos pediram que a Presidência da Argentina informe detalhes sobre as viagens de Javier Milei. Em documento divulgado nas redes sociais na segunda (20) e apresentado no Congresso, eles argumentam que querem saber os custos da viagem e se elas foram pagas com recursos públicos. O objetivo, dizem, é garantir transparência no uso do dinheiro e nas ações do governo.

A solicitação ocorre em meio a uma crise diplomática com a Espanha. Os parlamentares e a imprensa dizem ainda que já está marcada uma nova viagem de Milei para o país europeu em 21 de junho — mas essa agenda pode estar comprometida.

A Espanha anunciou a retirada "definitiva" da embaixadora em Buenos Aires depois que o presidente argentino insultou a mulher de Pedro Sánchez, o primeiro-ministro do país europeu, durante evento em Madri que reuniu lideranças da extrema direita global.