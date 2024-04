Milei quer mudar idade de punição de adolescentes de 16 para 12 ou 14 anos

Os dados mais recentes do Sistema Nacional de Informação Criminal, do Ministério da Segurança, são de 2022. Naquele ano, a Argentina registrou 2.431 homicídios dolosos. A maioria dos acusados desses crimes era maior de 18 anos, com mais incidência entre pessoas da faixa etária de 20 a 24 anos, com 339 casos e de 25 a 29 anos com 318 casos. O terceiro grupo etário acusado de homicídio é composto por pessoas de 15 a 19 anos, com 272 registros. Crimes cometidos por adolescentes de 10 a 14 anos são a minoria, com 12 registros.

Dados da Secretaria da Criança e do Adolescente da Unicef (Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas para a Infância), de 2015) mostram que 7.200 adolescentes cometeram alguma infração. Desse número, 1.300 estavam presos em centros especializados, privados de liberdade, sendo a maioria (43%) com 17 anos e 3,8% eram menores de 16 anos, diz o estudo.

Na Argentina, a idade mínima para que uma pessoa possa ser punida é de 16 anos. No entanto, o adolescente de 16 a 18 anos não será julgado pelo sistema penal dos adultos. Os menores ficam privados de liberdade em centros especializados. Quando um adolescente comete um crime grave, como homicídio doloso, ele segue o cumprimento da pena em um presídio de adulto depois dos 18 anos.

Em comparação com outros países da América Latina, a Argentina tem uma das menores taxas de homicídios da região, com 4,2 para cada 100 mil habitantes. O Brasil tem 22,4 e o México 28, 2.

Pobreza cresce, principalmente entre adolescentes e crianças

A Argentina vive uma crise econômica que se acentuou com o governo de Javier Milei, o qual imprime um ajuste fiscal "dolorido", como o próprio presidente disse inúmeras vezes, referindo-se à necessidade de se alcançar déficit zero, seu maior objetivo. Enquanto isso, o país acumula 57% de pobreza, de acordo com dados de janeiro divulgados pela Universidade Católica da Argentina e uma inflação anual de 257%.