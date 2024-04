Aborto na Argentina: grupos acusam Milei de desinformação e menos remédios

No entanto, o direito vem sendo ameaçado desde que Javier Milei assumiu a presidência, em dezembro do ano passado. A opinião do presidente contra a interrupção voluntária da gravidez já era conhecida desde o período da eleição, e vem sendo reiterada por ele com frequência, mas entidades feministas denunciam que decisões do atual governo têm impactado diretamente na realização do procedimento e na compreensão pública sobre a lei.

Milei tem dito que o aborto deve ser um crime "agravado por causa do vínculo". Recentemente, o governo tentou se desassociar de um projeto que busca revogar a lei do aborto e sentenciar gestantes que fizerem o procedimento — diante da repercussão negativa que a proposta teve —, mas tanto o presidente quanto sua vice, Victoria Villarruel, têm disseminado opiniões fortes contra o procedimento que acabam fomentando a proposta, apresentada pelo partido de Milei no Congresso, o Liberdade Avança.

Ambos fizeram posts em suas redes sociais apontando que 245 mil abortos legais foram realizados na Argentina até 2024 desde a aprovação da lei. A vice comparou o número ao total de habitantes da província de Terra Del Fuego (190 mil). Milei foi mais longe: repostou uma imagem que dizia "245 mil argentinos perderam a vida pela lei do aborto".

Os números citados por Milei e Villaruel são maiores do que os dados efetivamente divulgados pelo governo. Segundo o Ministério da Saúde da Argentina, foram realizados 70 mil procedimentos no sistema público em 2023. A informação, no entanto, não contabiliza os procedimentos na rede privada de saúde. Em 2022, foram 58.267 abortos e, em 2021, 73.487. Nos três anos, foram 202 mil procedimentos, número menor que o divulgado pelo presidente e sua vice.

Falta de remédios

Na Argentina, a maioria das pessoas que faz o aborto até a 14ª semana de gestação recebe a medicação no hospital, mas só a toma em casa, seguindo as recomendações dos profissionais da saúde (outro método, mais raro, é a aspiração manual endouterina, realizada apenas em hospitais). O protocolo inclui acesso a um procedimento interdisciplinar, com apoio psicológico e atenção à saúde no pós-aborto. Esse ecossistema, no entanto, está ameaçado, denuncia a médica Pilar Galende, da Federação Argentina de Medicina Geral, segundo a qual alguns medicamentos estão em falta.