A arte de Ludmilla deveria combater intolerância e não apenas retratá-la

O caso também gerou manifestações violentas de preconceito contra Ludmilla vindas de pessoas que aguardam erros como esse para expor o incômodo que sentem diante do sucesso de uma artista que carrega na pele e na origem social as marcas do que é rejeitado pelo machismo, racismo e homofobia do Brasil.

É inegável que a falha de uma mulher negra, vinda da favela, ganha proporções de um verdadeiro linchamento e tentativa de desmerecimento da sua arte e do espaço alcançado por ela com a sua música. É preciso separar bem as necessárias críticas ao erro cometido das ofensas que só reforçam a intolerância e o ódio racial.

Érika Hilton cobrou a artista a refletir e avançar no debate

A deputada federal Érika Hilton (Psol), homenageada no show de Ludmilla com um discurso contra qualquer tipo de ódio, racismo, homofobia, transfobia, xenofobia e misoginia, usou as redes sociais nesta segunda (22) para cobrar que a cantora aproveite esse acontecimento e a oportunidade para avançar nesse debate e reparar danos causados.

"Quando se projeta essa realidade em um show do porte do show de Ludmilla no Coachella, é necessário refletir isso. Mensagens como essa, sem nenhum contexto, podem criar mais danos à luta pela liberdade religiosa ao invés de ajudar a combater essa realidade de preconceito e violência contra pessoas de axé", Érika Hilton, em postagem no X (ex-Twitter).