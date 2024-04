Justiça reconduz indicado de Silveira ao conselho da Petrobras

"Assim, nesse momento processual, entendo que não houve descumprimento do Estatuto Social da PETROBRAS no tocante ao requisito da quarentena, isso porque, no momento da posse prevalecia o entendimento da Suprema Corte que vedava tão somente a concomitância entre o exercício como Conselheiro e a participação de estrutura decisória de partido político, não subsistindo a vedação relativa aos 36 (trinta e seis) meses de desincompatibilização."

O mandato de Rezende se encerra no dia 24 de abril. Com a decisão, ele poderá participar da próxima reunião do colegiado, que deverá deliberar sobre o pagamento de dividendos extraordinários para os acionistas.



Seu substituto já está definido. Foi indicado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pelo presidente da Petrobras, Jean Paul Prates.

Presidência

A decisão animou o Ministério de Minas e Energia.



Na semana passada, a primeira instância afastou o presidente do conselho, Pietro Sampaio Mendes. Entendeu-se que é conflito de interesse ele acumular o conselho com o cargo de secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia.



A AGU (Advocacia Geral da União) também recorreu.