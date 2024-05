Banco do Brasil aumenta juro médio do consignado apesar de críticas de Lula

Publicado neste mês, o último balanço do banco mostra que a taxa média mensal do consignado subiu 4,08% entre março de 2023 e março deste ano, enquanto a Selic teve queda de 21,82%. Isso significa que, enquanto o custo de captação caiu no último ano, ao invés de baixar, o BB aumentou os juros médios mensais desse tipo de empréstimo de 1,47% para 1,53% no período.



O balanço considera o estoque de operações (saldo das parcelas futuras a serem pagas). Se a atual gestão do banco tivesse acompanhado o movimento de queda da Selic, a taxa média teria caído, segundo quatro fontes do BB consultadas pela coluna.



Em resposta ao UOL, o BB diz que tem as taxas "mais competitivas do mercado" (ler mais abaixo).

Críticas a Campos Neto

A taxa básica de juros tem sido um dos motivos das fortes críticas de Lula e do PT ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Tweet Gleisi Hoffmann Imagem: Reprodução

O balanço do BB indica que a elevação do resultado do banco deve-se principalmente à diminuição do custo de captação (por conta da queda na Selic) e à reprecificação da carteira, ou seja, juros mais altos. O crédito consignado representa 41,6% da carteira do banco.



A presidente do BB tem mencionado a lucratividade do banco para rebater críticas ante a tentativa do banco de reajustar o salário dela em 57%, rejeitada pelos acionistas após a coluna expor o percentual.

BB no ranking dos juros

Dados do Banco Central consultados ontem (27) pelo UOL mostram que 34 bancos cobraram, em média, taxas mais baixas do que o BB no consignado para aposentados do INSS entre 7 e 13 de maio. O levantamento pesquisou 42 instituições financeiras.