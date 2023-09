Ele não é alvo da operação de hoje, mas seu nome vem à tona pelo cargo de interventor que ocupava na época.

Segundo apurou a coluna, o general ainda está em fase de avaliação final para decidir se sairá mesmo candidato.

De acordo com um aliado do general e ex-integrante da intervenção, a operação de hoje seria uma tentativa de desgastar a imagem do general por conta de candidatura à prefeitura da capital fluminense.

Na investigação, a PF apura os crimes de patrocínio de contratação indevida, dispensa ilegal de licitação, corrupção ativa e passiva e organização criminosa supostamente praticadas por servidores públicos federais quando da contratação da empresa americana CTU SECURITY LLC pelo governo Brasileiro para aquisição de 9.360 coletes balísticos com sobrepreço no ano de 2018 pelo Gabinete de Intervenção Federal no Rio de Janeiro.

Coletes não teriam sido recebidos

Segundo esse ex-integrante do Gabinete de Intervenção, os coletes não teriam sido recebidos.