Anatel envia a Moraes relatório de empresas notificadas por acesso ao X

O gabinete da presidência da Anatel manteve contato direto quase que diariamente com o gabinete do ministro Moraes para apresentar os reportes da fiscalização da agência.

A Polícia Federal também atuado no caso. Na semana passada, o diretor-geral Andrei Rodrigues disse que a PF iria identificar quem possa ter usado o X de forma irregular, burlando a decisão de Moraes, que suspendeu o uso da plataforma no Brasil. Os usuários identificados, conforme prevê a decisão, podem ser multados em R$ 50 mil por dia.

O X conseguiu driblar o bloqueio da Anatel ao mudar o servidor em que a rede social fica hospedada. A rede chegou a ficar disponível no último dia 18 e podia ser acessado até mesmo na sede do STF, em Brasília.

Para a Anatel, o X teve "intenção deliberada" de descumprir a ordem do STF de bloquear a rede social no Brasil.

Na ocasião, Moraes impôs uma multa diária de R$ 5 milhões ao X e à Starlink por descumprimento da decisão do STF. A situação foi resolvida após a Anatel contatar a Cloudfare, servidor no qual o X hospedou o site, e determinar um bloqueio do novo IP.

Anatel e PF foram acionadas por Moraes que, no dia 16, determinou que fosse feito um levantamento de quem seguiu utilizando a rede social mesmo após ela ser suspensa no Brasil por determinação do STF, em 30 de agosto.