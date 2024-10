Em aceno a evangélicos, Lula sanciona lei que cria dia nacional do gospel

A proposta (PL 3090/2023) partiu da Câmara dos Deputados, no ano passado, e foi de autoria do deputado Raimundo Santos (PSD-PA). Ela teve parecer favorável do senador Marcos Rogério (PL-RO) e dos deputados Marco Feliciano (PL-SP) e Laura Carneiro (PSD-RJ).

Em setembro, Lula já havia sancionado um pacote cristão, que incluiu a lei que criou o Dia Nacional da Pastora Evangélica e do Pastor Evangélico e a que reconhece as expressões artísticas cristãs e os reflexos e as influências do cristianismo, além de seus aspectos religiosos, como manifestação cultural nacional.

Lula tem tentado se aproximar do público evangélico. Apoiador da reeleição de Jair Bolsonaro (PL), o segmento continua sendo onde o governo enfrenta mais problema de aprovação.

Nesta terça, Lula também sanciona que reconhece como manifestação da cultura nacional a Festa do Sairé, realizada no distrito de Alter do Chão (PA), e e outro que reconhece charge, caricatura, cartum e grafite como manifestações da cultura brasileira, além de um projeto que inscreve o nome do ex-governador Eduardo Campos, morto em acidente aéreo em 2014, no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, e declara o educador Anísio Teixeira Patrono da Escola Pública Brasileira.

Mais tarde, também foi assinado com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, um projeto que aumenta as sanções penais para crimes ambientais.