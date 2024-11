Exército trata Trump x Kamala com pragmatismo: 'nada muda' para Defesa

A área internacional da Força fica sob o guarda-chuva do Estado-Maior do Exército, que é o órgão responsável por preparar os militares "para o cumprimento de sua destinação constitucional". No caso da área internacional, o Exército brasileiro também é municiado pelos informes de seus adidos militares que ficam nos Estados Unidos.

Fontes da caserna destacam que os acordos feitos entre o governo brasileiro e o dos Estados Unidos — como intercâmbio de militares, realização de cursos e até compras de equipamentos — são feitos visando o longo prazo.

A lembrança do governo Trump, segundo essas fontes, é de normalidade nas relações militares. A relação entre o Exército dos EUA e os militares brasileiros, dizem, é antiga e baseada no pragmatismo, atendendo o interesse dos dois lados.

Neste ano, o Exército fechou um contrato de 12 helicópteros dos militares norte-americanos em um contrato que foi feito em 2017, ano em que Barack Obama passou o cargo para Trump.

Os militares citam ainda a relação atual com as Forças Armadas da Argentina. Após a chegada de Javier Milei ao poder, o novo comandante do Exército argentino veio ao Brasil para uma visita institucional ao general Tomás Paiva, comandante do Exército Brasileiro.

Mesmo reforçando o coro de que as Forças Armadas sofrem pouca influência com a mudança nos governos do exterior, ao menos um general adotou um tom mais cauteloso em sua previsão do impacto para o Brasil: "É cedo para falar".