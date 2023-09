No último dia 30 de agosto, a juíza Sônia Meire de Abreu Tranca Calixto, da 1ª Vara de Registros Públicos de Fortaleza, determinou que o cartório uma nova certidão com o nome da mãe biológica, a mudança da data de nascimento e uma alteração do nome, que passou a ser Moema Enilda de Almeida de Oliveira.

Sinto-me muito feliz, em paz e com a sensação de ter realizado um direito que é meu. Não terei mais que me sentir envergonhada na frente das pessoas que não tem empatia e não se colocam no lugar do outro.

Ela brinca somente que será difícil mudar sua data de aniversário com amigos próximos, mas admite que vai mudar a sua comemoração para o dia correto.

Ainda não vivi esse momento, mas sinto como se tivesse nascido de novo. Já vivi tantos anos comemorando dia 5, e as pessoas já me parabenizam nesse dia. Mas comemorarei dia 10 de agosto.

À espera da confecção da nova certidão, ela já planeja inserir o sobrenome Almeida ao nome da filha de 26 anos. "Sim, ela vai ganhar o sobrenome porque meu nome mudará. Mas ainda não vimos nada sobre a certidão dela."