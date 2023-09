O advogado Manoel Basílio conta que resolveu pesquisar o caso, após a família de Wanderson garantir que não seria ele a pessoa buscada na operação.

Através de uma pesquisa aprofundada, consegui descobrir o número do CPF e do RG do devido acusado e levei ao promotor para confrontar com a documentação do meu cliente. Assim veio a manifestação pelo relaxamento da prisão.

Manoel Basílio

Policiais que participaram da operação Echo, em junho de 2019 Imagem: SSP-AL/Divulgação

Período preso

Wanderson ficou detido no Presídio do Agreste, em Girau do Ponciano. Ao entrar no presídio, lembra do constrangimento.