Além do militar, que estava na garupa da moto, o piloto de 31 anos também morreu. As circunstâncias do acidente são apuradas.

O militar, nascido em Nápoles, era o médico do navio que está atracado no Porto do Mucuripe, em Fortaleza. O navio iria partir hoje para o Rio de Janeiro, mas continua em águas cearenses.

Neste fim de semana, o navio esteve aberto à visitação pública e gerou filas neste sábado em Fortaleza.

Navio italiano Amerigo Vespucci Imagem: Divulgação

Em nota, a Embaixada da Itália e a rede consular italiana no Brasil prestaram condolências à família e à tripulação do navio Amerigo Vespucci.