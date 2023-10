Na sexta-feira passada, a MSF já afirmava que os bombardeiros não param, o que tem vitimado muitos civis. Isso vem gerando uma alta demanda por cuidados médicos, em meio a suprimentos escassos.

A maioria dos feridos em Gaza é de mulheres e crianças, pois são as pessoas que, com mais frequência, estão nas casas que acabam sendo destruídas nos bombardeios aéreos.

Ayman Al-Djaroucha, em fala exclusiva repassada à coluna por MSF no Brasil

O que aconteceu

O ataque ao hospital na Faixa de Gaza deixou ao menos 500 mortos, afirmou em comunicado o Ministério da Saúde local, administrado pelo Hamas. O grupo extremista acusou Israel e chamou o ato de "genocídio". Israel, por sua vez, não confirmou a autoria e diz investigar o caso.

O ataque atingiu o Hospital Batista Al-Ahly Arab, localizado no centro da cidade de Gaza.

Segundo Israel, houve um disparo em massa de foguetes da Jihad Islâmica em direção a Israel no momento do ataque ao hospital. Na rede social X, antigo Twitter, o porta-voz do Exército diz que as informações são da inteligência de Israel e de "diversas fontes do que dispomos".