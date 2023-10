Bombardear hospital é crime de guerra? Veja as violações previstas

O crime de guerra ocorre quando uma das partes ataca voluntariamente pessoas e materiais não militares.

De acordo com o Gabinete de Prevenção do Genocídio das Nações Unidas, crimes de guerra são violações do direito internacional humanitário.

Portanto, fica proibido, segundo o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, "dirigir intencionalmente ataques contra edifícios dedicados à religião, educação, arte, fins científicos ou de caridade, monumentos históricos, hospitais e lugares onde doentes e feridos são recolhidos, desde que não sejam objetivos militares".

Ou seja, bombardear hospital é crime de guerra. Se constatado que o episódio ocorrido hoje em Gaza for um crime de guerra cometido por algum autor nomeado ou governo, os responsáveis podem ser presos e levados para julgamento em Haia, na Holanda.

Quais seriam crimes de guerra no conflito Israel x Hamas?

Por parte do Hamas, a ONG Human Rights Watch (HRW), com sede em Nova York, citou como possíveis crimes de guerra os ataques deliberados contra civis, as ofensivas indiscriminadas com mísseis e a tomada de civis como reféns pelo grupo islamista. Do lado israelense, estariam sujeitos à mesma qualificação os contra-ataques em Gaza que mataram centenas de palestinos.