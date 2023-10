100% dos pacientes recebidos no local ontem eram crianças ou adolescentes entre 10 e 14 anos, afirma o vice-coordenador do projeto MSF na cidade de Gaza, Ayman Al-Djaroucha.

A maioria dos feridos em Gaza são mulheres e crianças, pois são as pessoas que, com mais frequência, estão nas casas que acabam sendo destruídas nos bombardeios aéreos.

Ayman Al-Djaroucha, em fala exclusiva repassada à coluna por MSF no Brasil

Segundo MSF, a situação em Gaza é "catastrófica". Os bombardeiros não param, o que tem vitimado muitos civis. Isso vem gerando uma alta demanda por cuidados médicos, em meio a suprimentos escassos.

No local são atendidos pacientes com ferimentos de bala e estilhaços de bombas espalhados em todas as partes do corpo. Há muitas pessoas também queimadas após bombardeios.

A capacidade de leitos do hospital Al-Awda foi aumentada para o máximo (26 leitos) e todos estão ocupados.