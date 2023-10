Como José conseguiu ir ao Albert Einsten?

Uma programa do Ministério da Saúde banca esse tipo de procedimento. José está internado em um hospital referência no Brasil para transplantes e que se notabiliza por receber as pessoas mais ricas e famosas do país.

O alagoano foi incluído no programa de transplante do Einstein pelo Proadi-SUS (Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde). A ação ajuda os estados na assistência a pacientes que demandam serviços que as unidades locais não são capazes de fazer.

O Proadi foi criado em 2009. O programa apoia com atendimento, recursos humanos, pesquisa, avaliação e gestão demandados pelo Ministério da Saúde. A ação reúne seis hospitais sem fins lucrativos que são referência no país:

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Beneficência Portuguesa de São Paulo

Hcor

Hospital Israelita Albert Einstein

Hospital Moinhos de Vento

Hospital Sírio-Libanês

Em 13 anos do Proadi, foram R$ 7,9 bilhões de recursos gastos no SUS. Pelo acordo com a Saúde, os hospitais investem valores correspondentes à imunidade fiscal que têm por serem entidades filantrópicas.