Em 48 h, cidades do RS registram mais que triplo da média de chuva de maio

As anomalias de chuva mostram, basicamente, até 200 milímetros acima do normal na região central e no nordeste do Rio Grande do Sul. Em algumas cidades em que a média é de 150 milímetros em maio, já ultrapassou 400 milímetros. É a mesma região que foi afetada pelas chuvas do ano passado.

José Marengo

"Chuva persistente já tivemos muitas vezes; estacionar frentes na região sul é relativamente comum. Mas a combinação da intensidade com a persistência é raríssima, talvez inédita."

Marcelo Seluchi, coordenador da Sala de Situação do Cemaden