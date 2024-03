Maior projeto de energia eólica do país ameaça sítios arqueológicos no NE

Joadson afirma que a região começou a ser pesquisada ainda nos anos 1920, mas foi a partir dos anos 1970 que começaram as pesquisas geológicas mais avançadas, que acabaram apontando que a região concentra "um dos mais importantes territórios de pesquisa arqueológica do país".

O Seridó guarda uma riqueza, do ponto histórico, similar à da Serra da Capivara. Havia grupos similares que ocupavam as duas regiões do Nordeste. Apesar disso, o Seridó não é protegido, por exemplo, com a criação de uma unidade de conservação.

Joadson Silva

Pedra Furada, formação rochosa mais icônica do Parque Nacional da Serra da Capivara Imagem: Claudia Regina, CC BY-SA 2.0

É na Serra da Capivara que está instalado o Museu do Homem Americano, com um dos maiores parques de pinturas rupestres do mundo. As descobertas levantaram a hipótese de que o homem poderia ter vivido, nesse local, há 60 mil anos, segundo o Iphan.

O pesquisador se dedica a estudar esses sítios e afirma que uma das maiores preocupações é que áreas do empreendimento se sobrepõem àquelas que concentram a maior parte dos sítios do município de Carnaúba dos Dantas, considerados de grande relevância arqueológica.

Outro ponto que ele questiona é a destruição do meio ambiente. "Ao se fazer um empreendimentos dessa magnitude, mesmo que se preserve o sítio, acaba-se perdendo parte dele, além do seu contexto".