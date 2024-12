TJ-MT paga mais de R$ 10 mil de auxílio-alimentação para juízes em dezembro

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Clarice Claudino da Silva, baixou uma norma na terça-feira (17) para fixar, "de modo excepcional", o valor do auxílio-alimentação pago aos magistrados e servidores no valor de R$ 10.055,00. O mesmo documento reajusta o valor do benefício para R$ 2.055,00 a partir de janeiro de 2025.

A coluna entrou em contato com a assessoria de imprensa do tribunal. Até o horário de publicação do texto, não houve resposta.